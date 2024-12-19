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В Москве дочь бизнесмена поверила аферистам и отдала им миллионы рублей из семейного сейфа

Дочь бизнесмена из Москвы отдала аферистам около 16 миллионов рублей. Об этом сообщает «Сапа».

Источник: РИА "Новости"

По данным канала, мошенники связались с 18-летней девушкой и представились сотрудниками Центробанка. Они заявили, что неизвестные отправили деньги со счета ее отца украинскому фонду и соответствующие действия по закону приравниваются к финансированию терроризма.

Чтобы спасти отца, дочь должна была передать аферистам средства и драгоценности.

«Она нашла ключи от отцовского сейфа, забрала оттуда $111 тыс., €820 и 71,5 тыс. юаней», — сообщается в публикации.

Помимо денег, мошенники выманили дорогостоящие часы, кольцо и коллекционные монеты. Всего они получили 15,7 миллиона рублей.

Родители узнали о произошедшем, когда вернулись домой. Глава семьи написал заявление в полицию.

Как и многие россияне, девушка стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.