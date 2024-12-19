Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха

ОМСК, 19 дек — РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку после отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Источник: © РИА Новости

Несколько отдыхающих, в том числе дети, отравились в загородном санатории в курортной зоне Чернолучье в Омской области. Некоторые из пострадавших госпитализировали, остальные обратились в больницу самостоятельно.

«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха. По предварительным данным, несколько отдыхающих, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, от госпитализации отказались», — рассказали в пресс-службе.

По информации регионального Минздрава, 12 человек забрали на скорой помощи в среду, а в четверг 13 пациентов обратились в больницу самостоятельно. В стационаре находятся 17 человек, четверо из которых дети. Взрослые и два ребенка в состоянии средней степени тяжести, еще двое несовершеннолетних в удовлетворительном. Обстоятельства случившегося выясняются. Областная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

СК