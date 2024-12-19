В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха

Несколько отдыхающих, в том числе дети, отравились в загородном санатории в курортной зоне Чернолучье в Омской области. Некоторые из пострадавших госпитализировали, остальные обратились в больницу самостоятельно.
«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха. По предварительным данным, несколько отдыхающих, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, от госпитализации отказались», — рассказали в пресс-службе.
По информации регионального Минздрава, 12 человек забрали на скорой помощи в среду, а в четверг 13 пациентов обратились в больницу самостоятельно. В стационаре находятся 17 человек, четверо из которых дети. Взрослые и два ребенка в состоянии средней степени тяжести, еще двое несовершеннолетних в удовлетворительном. Обстоятельства случившегося выясняются. Областная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.