В Омской области проводят проверку после отравлений на базе отдыха

По информации регионального Минздрава, 12 человек забрали на скорой помощи в среду, а в четверг 13 пациентов обратились в больницу самостоятельно. В стационаре находятся 17 человек, четверо из которых дети. Взрослые и два ребенка в состоянии средней степени тяжести, еще двое несовершеннолетних в удовлетворительном. Обстоятельства случившегося выясняются. Областная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.