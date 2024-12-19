Экс-замглавы Минэнерго Яновский госпитализирован в больницу СИЗО

«У Яновского ряд серьезных проблем со здоровьем. В частности, у него проблемы с сердцем. В условиях изолятора эти заболевания обострились. В саязи с этим он был госпитализирован в больницу “Матросской тишины”. В суд на продление ареста его привезли с больничной койки», — сказал адвокат.