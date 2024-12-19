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В столице КБР около 2 тыс. абонентов остаются без воды

НАЛЬЧИК, 19 декабря. /ТАСС/. Центральная часть столицы Кабардино-Балкарии (КБР) остается без воды из-за аварии на водоводной трубе. Речь идет 2 тыс. абонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Нальчикский водоканал».

Источник: Reuters

«Около 2 тысяч абонентов в центральной части Нальчика остаются без воды или получают ее с пониженным давлением. Возможна ситуация, когда в многоэтажном доме у жильцов на нижних этажах вода есть, а на верхних — нет. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий аварии», — рассказали ТАСС на предприятия «Нальчикский водоканал».

Ранее в Telegram-канале предприятия появилась информация о том, что с 14:00 19 декабря несколько улиц центральной части столицы КБР отключены от водоснабжения. Причина — авария на водоводной трубе диаметром 300 мм по ул. Ахохова.

Отмечается, что устранением проблемы занимаются специалисты предприятия. По информации мэрии Нальчика (на 21:25), вода поступит в дома через два часа.

ЖКХ