В столице КБР около 2 тыс. абонентов остаются без воды

«Около 2 тысяч абонентов в центральной части Нальчика остаются без воды или получают ее с пониженным давлением. Возможна ситуация, когда в многоэтажном доме у жильцов на нижних этажах вода есть, а на верхних — нет. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий аварии», — рассказали ТАСС на предприятия «Нальчикский водоканал».