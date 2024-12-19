В столице КБР около 2 тыс. абонентов остаются без воды

«Около 2 тысяч абонентов в центральной части Нальчика остаются без воды или получают ее с пониженным давлением. Возможна ситуация, когда в многоэтажном доме у жильцов на нижних этажах вода есть, а на верхних — нет. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий аварии», — рассказали ТАСС на предприятия «Нальчикский водоканал».
Ранее в Telegram-канале предприятия появилась информация о том, что с 14:00 19 декабря несколько улиц центральной части столицы КБР отключены от водоснабжения. Причина — авария на водоводной трубе диаметром 300 мм по ул. Ахохова.
Отмечается, что устранением проблемы занимаются специалисты предприятия. По информации мэрии Нальчика (на 21:25), вода поступит в дома через два часа.