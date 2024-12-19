Пенсионер попал в больницу с переломами и следами от укусов после нападения собаки

До этого в Челябинске десятилетнему ребенку понадобилась помощь медиков после нападения агрессивной собаки. По словам матери, животное схватило школьницу за ногу и порвало колготки. Находившиеся рядом мужчины смогли отогнать собаку. После произошедшего девочке назначили курс прививок от бешенства.