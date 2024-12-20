Шлейф разлившегося мазута в Черном море растянулся на 55 километров и достиг Тамани

Утечка фиксируется только из одного из двух танкеров.
Шлейф нефтепродуктов наблюдается на 55 км от места затопления части корабля.
«Из-за изменившегося сегодня ветра сначала он идет на север, потом направление меняется, он идет на юго-восток», — отметил Станичный. Шлейф изгибается севернее порта Тамань и поселка Волна. Загрязнение проходит уже и вдоль этой части побережья.
По словам завкафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергея Болотина, на очищение Керченского пролива от мазута могут уйти десятки лет.
Для борьбы с распространением нефтяных пятен в местах их обнаружения в море ставят боновые заграждения. 19 декабря такие установили в морском порту Анапы на протяжении 20 метров. В результате собрали 4 тонны нефтепродуктов, сорбентом также обработали 100 м² акватории. Ранее боны установили в местах перелива на Бугазской косе и в руслах реки Анапка и ручья Можепсин.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море «экологической бедой», но заявил, что прилагаемых сейчас усилий достаточно для устранения последствий, и призвал быть готовыми к новым выбросам мазута на пляжи с мая.
С последствиями крушения двух танкеров в Керченском заливе жители юга России борются уже третий день. Спасатели и волонтеры в респираторных масках и в пакетах на ногах собирают мазут, смешанный с песком и водой, убирают его в мешки и увозят с пляжа. Одновременно с пляжами спасают и животных: находят черных от мазута птиц, моют их и отдают на передержку.
2862 тонны загрязненного мазутом песка и грунта собрано по данным на 21:00 19 декабря с территории Анапы и Темрюкского района. К уборке мазута на Черноморском побережье привлечено почти 6 тысяч человек.