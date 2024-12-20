Шлейф разлившегося мазута в Черном море растянулся на 55 километров и достиг Тамани

С последствиями крушения двух танкеров в Керченском заливе жители юга России борются уже третий день. Спасатели и волонтеры в респираторных масках и в пакетах на ногах собирают мазут, смешанный с песком и водой, убирают его в мешки и увозят с пляжа. Одновременно с пляжами спасают и животных: находят черных от мазута птиц, моют их и отдают на передержку.