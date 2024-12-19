Минский коммунальщик может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье после кражи ноутбука коллеги

38-летний работник минской коммунальной организации может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье за кражу ноутбука коллеги. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Там сообщили обстоятельства дела. Придя утром на работу в коммунальную организацию, мужчина из незакрытого на замок кабинета украл ноутбук диспетчера. От техники в тот же день он избавился — за 500 рублей продал знакомому, заверив, что у компьютера нет криминального прошлого.
Правда, тот включил ноутбук и увидел сохраненные документы коммунальной организации. С подозрениями он пошел в милицию, где подтвердили похищение. В итоге на укравшего ноутбук мужчину возбудили уголовное дело. Вину же свою он признал полностью.
Интересный факт назвал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун:
— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее 15 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость.
Зампрокурора сказал о предъявлении мужчине обвинения в повторной краже по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси. И добавил:
— Ноутбук изъят и возвращен законному владельцу. Согласно заключению экспертов, обвиняемый нуждается в принудительном лечении от наркомании. В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Тем временем министр Синявский сказал, что 14 ТЦ в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС. А глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание, и заявил: детские развлекательные центры надо располагать на первом — втором этажах ТЦ.