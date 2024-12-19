Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский коммунальщик может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье после кражи ноутбука коллеги

Минский коммунальщик может получить шестнадцатую судимость после кражи ноутбука.

Источник: Комсомольская правда

38-летний работник минской коммунальной организации может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье за кражу ноутбука коллеги. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Там сообщили обстоятельства дела. Придя утром на работу в коммунальную организацию, мужчина из незакрытого на замок кабинета украл ноутбук диспетчера. От техники в тот же день он избавился — за 500 рублей продал знакомому, заверив, что у компьютера нет криминального прошлого.

Правда, тот включил ноутбук и увидел сохраненные документы коммунальной организации. С подозрениями он пошел в милицию, где подтвердили похищение. В итоге на укравшего ноутбук мужчину возбудили уголовное дело. Вину же свою он признал полностью.

Интересный факт назвал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун:

— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее 15 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость.

Зампрокурора сказал о предъявлении мужчине обвинения в повторной краже по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси. И добавил:

— Ноутбук изъят и возвращен законному владельцу. Согласно заключению экспертов, обвиняемый нуждается в принудительном лечении от наркомании. В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тем временем министр Синявский сказал, что 14 ТЦ в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС. А глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание, и заявил: детские развлекательные центры надо располагать на первом — втором этажах ТЦ.