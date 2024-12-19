Минский коммунальщик может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье после кражи ноутбука коллеги

Там сообщили обстоятельства дела. Придя утром на работу в коммунальную организацию, мужчина из незакрытого на замок кабинета украл ноутбук диспетчера. От техники в тот же день он избавился — за 500 рублей продал знакомому, заверив, что у компьютера нет криминального прошлого.