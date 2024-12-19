Несовершеннолетняя петербурженка попыталась поджечь здание администрации в областном селе

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, в полицию о визите 16-летней девушки сообщил глава поселка в Кингисеппском районе. По его словам, нарушительница пришла в здание администрации около пяти часов вечера, разлила в помещении жидкость для розжига и попыталась поджечь облитые вещи.