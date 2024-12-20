В Петербурге работник предприятия потерял сознание, отравившись неизвестным газом

Инцидент произошел на Парнасе. По данным телеканала, мужчина пошел в закрытое помещение, где ему предстояло выполнять работу. В какой-то момент сотрудник перестал выходить на связь. Коллеги решили проверить его и нашли без сознания.
После произошедшего мужчину госпитализировали. Предварительно, он отравился неизвестным газом. О его состоянии не сообщается.
До этого в Москве в кабине грузовика нашли двоих мужчин, которых приехавшим на место медикам спасти не удалось. В автомобиле пострадавших находилась неисправная автомобильная печка, из-за которой, по предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.
В Свердловской области из-за отравления угарным газом в больницу попали четыре ребенка, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Не исключается, что причиной стала неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки.