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В Петербурге работник предприятия потерял сознание, отравившись неизвестным газом

В Петербурге сотрудник предприятия оказался в больнице после работы. Об этом сообщает 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на Парнасе. По данным телеканала, мужчина пошел в закрытое помещение, где ему предстояло выполнять работу. В какой-то момент сотрудник перестал выходить на связь. Коллеги решили проверить его и нашли без сознания.

После произошедшего мужчину госпитализировали. Предварительно, он отравился неизвестным газом. О его состоянии не сообщается.

До этого в Москве в кабине грузовика нашли двоих мужчин, которых приехавшим на место медикам спасти не удалось. В автомобиле пострадавших находилась неисправная автомобильная печка, из-за которой, по предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

В Свердловской области из-за отравления угарным газом в больницу попали четыре ребенка, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Не исключается, что причиной стала неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки.

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