Суд Москвы продлил арест Яновского по уголовному делу о мошенничестве

Уголовное дело было возбуждено по факту ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт. Также в СИЗО будут продолжать находиться два других фигуранта. Речь идет о руководителе кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Асельдире Раджабове и замдиректоре ФГБУ «ГУРШ» Наталье Коневой.