Суд Москвы продлил арест Яновского по уголовному делу о мошенничестве

Никулинский суд Москвы продлил до 13 марта срок ареста бывшему замминистра энергетики РФ Анатолию Яновскому. Подробности сообщил в беседе с РИА Новости адвокат экс-чиновника Руслан Кожура.
Уголовное дело было возбуждено по факту ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт. Также в СИЗО будут продолжать находиться два других фигуранта. Речь идет о руководителе кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Асельдире Раджабове и замдиректоре ФГБУ «ГУРШ» Наталье Коневой.
Напомним, что Янковский был арестован осенью этого года. Предполагается, что мошенническими действиями были присвоены 175 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, собираются доказательства и опрашиваются свидетели.