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Суд Москвы продлил арест Яновского по уголовному делу о мошенничестве

Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Янковский будет находиться под стражей до 13 марта.

Источник: Аргументы и факты

Никулинский суд Москвы продлил до 13 марта срок ареста бывшему замминистра энергетики РФ Анатолию Яновскому. Подробности сообщил в беседе с РИА Новости адвокат экс-чиновника Руслан Кожура.

Уголовное дело было возбуждено по факту ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт. Также в СИЗО будут продолжать находиться два других фигуранта. Речь идет о руководителе кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Асельдире Раджабове и замдиректоре ФГБУ «ГУРШ» Наталье Коневой.

Напомним, что Янковский был арестован осенью этого года. Предполагается, что мошенническими действиями были присвоены 175 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, собираются доказательства и опрашиваются свидетели.