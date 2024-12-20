В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе

«В Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар в ресторанном комплексе. Огонь на 960 “квадратах” локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«В Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар в ресторанном комплексе. Огонь на 960 “квадратах” локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.