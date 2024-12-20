9 пассажиров поезда Мурманск — Петербург попали после аварии в НИИ Джанелидзе

«Медицинской службой Санкт-Петербурга осмотрены 11 человек, из них 1 ребенок. В стационарное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступили 9 взрослых. Они полностью обследованы и отпущены в удовлетворительном состоянии. В Детскую городскую больницу № 19 им. К. А. Рауфхуса доставлен 1 ребенок», — говорится в сообщении.
Всего на поезде № 11 в Петербург после трагедии прибыли 254 пассажира, которые изначально направлялись по данному маршруту.
Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург, в котором находился 321 пассажир, в Кандалакшском районе Мурманской области 18 декабря. При столкновении произошел сход и повреждение 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов. По данным РЖД, пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей, двое погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Задержан машинист грузового поезда.