9 пассажиров поезда Мурманск — Петербург попали после аварии в НИИ Джанелидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. 9 пассажиров поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, который накануне столкнулся с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области, попали в стационарное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе сразу после прибытия в Петербург. Также один ребенок поступил в Детскую городскую больницу № 19 им. К. А. Рауфхуса, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.