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9 пассажиров поезда Мурманск — Петербург попали после аварии в НИИ Джанелидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. 9 пассажиров поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, который накануне столкнулся с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области, попали в стационарное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе сразу после прибытия в Петербург. Также один ребенок поступил в Детскую городскую больницу № 19 им. К. А. Рауфхуса, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Источник: РИА "Новости"

«Медицинской службой Санкт-Петербурга осмотрены 11 человек, из них 1 ребенок. В стационарное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступили 9 взрослых. Они полностью обследованы и отпущены в удовлетворительном состоянии. В Детскую городскую больницу № 19 им. К. А. Рауфхуса доставлен 1 ребенок», — говорится в сообщении.

Всего на поезде № 11 в Петербург после трагедии прибыли 254 пассажира, которые изначально направлялись по данному маршруту.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург, в котором находился 321 пассажир, в Кандалакшском районе Мурманской области 18 декабря. При столкновении произошел сход и повреждение 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов. По данным РЖД, пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей, двое погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Задержан машинист грузового поезда.

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