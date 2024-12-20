Следователи занялись делом обманутой мошенниками пенсионерки, позвонившей Путину

Прямая линия с российским президентом, совмещенная с его пресс-конференцией, прошла сегодня в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». К моменту начала трансляции количество обращений превысило 2,4 млн. Для их обработки впервые использовали нейросеть GigaChat от «Сбера».