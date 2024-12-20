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Следователи занялись делом обманутой мошенниками пенсионерки, позвонившей Путину

Правоохранительные органы занимаются делом пенсионерки Елены Маркеловой из Казани, которая обратилась к президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Накануне Елена Маркелова рассказала главе государства о мошенничестве при взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги». В результате действий злоумышленников женщина оказалась должна двум банкам порядка 1,9 млн руб.

«Следователями полиции продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве», — сказала Волк.

Прямая линия с российским президентом, совмещенная с его пресс-конференцией, прошла сегодня в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». К моменту начала трансляции количество обращений превысило 2,4 млн. Для их обработки впервые использовали нейросеть GigaChat от «Сбера».

СК