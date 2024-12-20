В районе порта «Тамань» зафиксировали утечку мазута из затонувшего корабля

Уточняется, что соответствующие данные следуют из анализа спутникового снимка, полученного МГИ РАН и Морспасслужбой.
«Сегодня снимок пришел, на котором хорошо видно, что на дне — кусок корабля или корабль. Из него продолжается утечка мазута», — сказал Станичный.
По его словам, район порта «Тамань» затронут разливом нефтепродуктов в Черном море. Так, вязкое вещество в результате смены направления ветра в четверг распространилось вплоть до сооружений в терминале порта.
15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.
С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.
19 декабря президент России Владимир Путин в рамках «Итогов года» назвал загрязнение Черного моря и его берегов мазутом экологической бедой и рассказал, что ему докладывают о развитии ситуации. Президент отметил, что из двух танкеров вытекло около 40% топлива, которое они везли. Глава государства указал, что сейчас нужно оградить загрязненный участок, чтобы пятно не расползалось, убрать выброшенный на берег мазут и подготовиться к потеплению воды в мае, когда топливо начнет подниматься с поверхности.