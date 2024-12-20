В районе порта «Тамань» зафиксировали утечку мазута из затонувшего корабля

19 декабря президент России Владимир Путин в рамках «Итогов года» назвал загрязнение Черного моря и его берегов мазутом экологической бедой и рассказал, что ему докладывают о развитии ситуации. Президент отметил, что из двух танкеров вытекло около 40% топлива, которое они везли. Глава государства указал, что сейчас нужно оградить загрязненный участок, чтобы пятно не расползалось, убрать выброшенный на берег мазут и подготовиться к потеплению воды в мае, когда топливо начнет подниматься с поверхности.