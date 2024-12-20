В Иванове на пожаре погибли два человека

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Иваново, ул. Урицкого. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение частного дома на две семьи. Одна часть строения нежилая. Пожар удалось ликвидировать на площади 20 кв. м. К сожалению, погибли два человека, предположительно лица без определенного места жительства, их тела нашли в нежилой части дома», — говорится в сообщении.