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В Иванове на пожаре погибли два человека

ИВАНОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в Иванове. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Иваново, ул. Урицкого. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение частного дома на две семьи. Одна часть строения нежилая. Пожар удалось ликвидировать на площади 20 кв. м. К сожалению, погибли два человека, предположительно лица без определенного места жительства, их тела нашли в нежилой части дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были сформированы звенья газодымозащитной службы. Кроме того, из-за интенсивного горения произошло обрушение чердачных перекрытий. В причинах произошедшего разбираются сотрудники дознания.

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