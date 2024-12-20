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Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке сообщил о предотвращенном теракте

Американские службы безопасности предотвратили попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке, сообщил генеральный консул Израиля Офир Акунис. Он назвал произошедшее попыткой теракта.

Источник: Reuters

Акунис поблагодарил американские спецслужбы за оперативное реагирование, а также за сотрудничество в предотвращении инцидента. Генконсул отметил важность таких действий для Израиля, добавив, что еврейское государства высоко оценивает кооперацию с американской стороной.

По данным газеты The Times of Israel, подозреваемый проживал в штате Вирджиния и был арестован сотрудниками ФБР. По предварительным данным, он разделяет идеологию террористических организаций, включая группировку «Исламское государство» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено).