В поселок Ключи прибыли спасатели для поисков упавшего на Камчатке самолета

«Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолета АН-2», — рассказали в пресс-службе.
Группировка состоит из специалистов поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, а также поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». С собой у спасателей необходимое оборудование, а также снегоходы.
«По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета МИ-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в поселке Оссора находится вертолет Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее еще один вертолет со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково», — сообщили в МЧС.
Поиски осложняются непростыми погодными условиями — снегом и высокой облачностью, а также горным ландшафтом. Накануне авиационные поиски прервали из-за темного времени суток и погоды.
Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа, одним пассажиром и 800 кг груза выполнял рейс по маршруту село Мильково — село Оссора на Камчатке, он совершил взлет в 09:45 (00:45 мск). В 13:00 (04:00 мск) сработал аварийный маяк. В назначенное время судно в пункт назначения не прибыло.