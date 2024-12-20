В поселок Ключи прибыли спасатели для поисков упавшего на Камчатке самолета

«По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета МИ-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в поселке Оссора находится вертолет Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее еще один вертолет со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково», — сообщили в МЧС.