В Москве завели дело после «минирования» автомобиля депутата Картаполова

Во вторник представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что правоохранители с оперативными службами проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке». В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании его автомобиля.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке под машиной Картаполова. После этого правоохранители обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Собеседник уточнил, что взрывных устройств не обнаружили.