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В Москве завели дело после «минирования» автомобиля депутата Картаполова

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Во вторник представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что правоохранители с оперативными службами проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке». В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании его автомобиля.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке под машиной Картаполова. После этого правоохранители обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Собеседник уточнил, что взрывных устройств не обнаружили.