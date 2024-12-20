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Задержанный за убийство Кириллова приехал в Россию осенью

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию осенью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: ФСБ России

«Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года», — сказал собеседник агентства.

В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемого преступника. Его обвиняют по статьям «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств». В четверг его.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

СК
расследование