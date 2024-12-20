В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение

Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде. Огонь был локализован на 960 квадратных метрах.
«В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде. Огонь был локализован на 960 квадратных метрах.
«В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.