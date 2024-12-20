В центральной части Нальчика восстановили водоснабжение

Накануне с 14:00 несколько улиц центральной части столицы КБР отключили от водоснабжения. Затем на предприятии и в мэрии Нальчика пояснили, что отключение коснулось центральной части города и без воды остаются больше 2 тысяч абонентов. Причиной стала авария на водоводной трубе диаметром 300 мм по ул. Ахохова.