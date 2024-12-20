Житель Камчатки получил срок за госизмену

«Камчатский краевой суд признал жителя региона виновным в государственной и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Установлено, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ и передавал им сведения», — говорится в сообщении.