Житель Камчатки получил срок за госизмену

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости️. Суд Камчатского края приговорил жителя региона к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
«Камчатский краевой суд признал жителя региона виновным в государственной и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Установлено, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ и передавал им сведения», — говорится в сообщении.
Так, в обмен на беспрепятственный выезд в Россию в корыстных интересах мужчина передал иностранной спецслужбе данные о своем родственнике-военнослужащем. В дальнейшем он согласился предоставлять СБУ информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах России. Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края.
Вину осужденный не признал и подал апелляционную жалобу. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.