Заключенный из иркутской колонии организовал группу наркодиллеров в Приморье

«Установлено, что 41-летний приморец, отбывающий наказание за сбыт наркотических средств в исправительной колонии ГУФСИН России по Иркутской области, с августа 2023 года по апрель 2024 года организовал преступную группу по поставке, перевозке, расфасовке и сбыту наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) в особо крупном размере на территории региона. К противоправной деятельности он привлек еще 6 приморцев в возрасте от 23 до 45 лет. Злоумышленники выращивали растения конопли в Пограничном районе, далее перерабатывали их в наркотическое средство и сбывали с использованием сети тайников», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что организатором преступной группы в одном из мессенджеров была создана интернет-площадка для продажи запрещенных веществ. Сбыт наркотиков происходил бесконтактным способом посредством тайников-закладок на территориях Владивостока, Артема, Партизанска и Уссурийска. Злоумышленники были задержаны с поличным.
Всего из незаконного оборота изъято более 10 кг гашишного масла. Возбуждено 7 уголовных дел, предусмотренных статьями 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков без сбыта) и 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков со сбытом). В отношении четырех участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.