Заключенный из иркутской колонии организовал группу наркодиллеров в Приморье

«Установлено, что 41-летний приморец, отбывающий наказание за сбыт наркотических средств в исправительной колонии ГУФСИН России по Иркутской области, с августа 2023 года по апрель 2024 года организовал преступную группу по поставке, перевозке, расфасовке и сбыту наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) в особо крупном размере на территории региона. К противоправной деятельности он привлек еще 6 приморцев в возрасте от 23 до 45 лет. Злоумышленники выращивали растения конопли в Пограничном районе, далее перерабатывали их в наркотическое средство и сбывали с использованием сети тайников», — сообщает пресс-служба.