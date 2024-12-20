Спасатели добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал Ан-2

«Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета», — сказал Лебедев.
Как только погода позволит вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолёт совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Дальнейшая информация уточняется. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.