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Спасатели добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал Ан-2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Спасатели на вертолете добрались до точки, откуда был подан аварийный сигнал самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета», — сказал Лебедев.

Как только погода позволит вертолету взлететь, спасатели проведут детальный осмотр местности.

Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолёт совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Дальнейшая информация уточняется. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.