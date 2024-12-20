Актер из фильма «Мастер и Маргарита» выпал из автобуса

5 декабря сообщалось, что народный артист России Борис Щербаков был экстренно доставлен в больницу после потери сознания. По информации Telegram-канала Mash, Щербаков находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. У него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.