В Приморье разоблачена преступная группа, занимающаяся сбытом наркотиков через интернет

В Приморье сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в сотрудничестве с ГУФСИН России пресекли деятельность преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Правоохранители установили, что 41-летний мужчина, сейчас отбывающий наказание за наркоторговлю в исправительной колонии Иркутской области, с августа 2023 года по апрель 2024 года организовал сеть по поставке, переработке и сбыту наркотического вещества. В преступную деятельность он вовлёк шестерых жителей Приморья, среди которых были четыре мужчины и две женщины в возрасте от 23 до 45 лет.
Для организации сбыта наркотиков была создана интернет-площадка в одном из мессенджеров, а сама продукция поступала из незаконных плантаций наркотического растения, выращенного в Пограничном районе. Продукция перерабатывалась и распространялась через тайники-закладки на территории Владивостока, Артёма, Партизанска и Уссурийска.
В ходе оперативных мероприятий было изъято более 10 кг наркотического вещества. Следственные органы возбудили семь уголовных дел по факту нарушения законодательства о наркотических веществах.
«В отношении пятерых участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили в полиции.
Напомним, в Приморье сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России задержали мужчину с крупной партией наркотиков.