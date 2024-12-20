В Приморье разоблачена преступная группа, занимающаяся сбытом наркотиков через интернет

Правоохранители установили, что 41-летний мужчина, сейчас отбывающий наказание за наркоторговлю в исправительной колонии Иркутской области, с августа 2023 года по апрель 2024 года организовал сеть по поставке, переработке и сбыту наркотического вещества. В преступную деятельность он вовлёк шестерых жителей Приморья, среди которых были четыре мужчины и две женщины в возрасте от 23 до 45 лет.