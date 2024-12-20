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Трое жителей Хабаровска погибли в пожаре из-за сигареты

В Хабаровске непотушенная сигарета привела к пожару и унесла жизни троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Источник: Reuters

Трагедия произошла 19 декабря в доме барачного типа на улице Карла Маркса. В одной из квартир вспыхнули домашние вещи на площади 8 квадратных метров. На ликвидацию огня сотрудникам МЧС России понадобилось около полутора часов.

В результате происшествия погибли трое мужчин. По предварительной версии специалистов, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. В настоящее время дознаватели устанавливают точные обстоятельства случившегося.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при курении. Курить следует только в специально отведенных местах, используя оборудованные пепельницы. Важно убедиться в полном тушении сигареты. Также рекомендуется установить в доме пожарный извещатель, который громким сигналом сможет разбудить даже крепко спящих людей и спасти жизни.

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