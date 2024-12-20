Трое жителей Хабаровска погибли в пожаре из-за сигареты

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при курении. Курить следует только в специально отведенных местах, используя оборудованные пепельницы. Важно убедиться в полном тушении сигареты. Также рекомендуется установить в доме пожарный извещатель, который громким сигналом сможет разбудить даже крепко спящих людей и спасти жизни.