Трое жителей Хабаровска погибли в пожаре из-за сигареты

Трагедия произошла 19 декабря в доме барачного типа на улице Карла Маркса. В одной из квартир вспыхнули домашние вещи на площади 8 квадратных метров. На ликвидацию огня сотрудникам МЧС России понадобилось около полутора часов.
В результате происшествия погибли трое мужчин. По предварительной версии специалистов, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. В настоящее время дознаватели устанавливают точные обстоятельства случившегося.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при курении. Курить следует только в специально отведенных местах, используя оборудованные пепельницы. Важно убедиться в полном тушении сигареты. Также рекомендуется установить в доме пожарный извещатель, который громким сигналом сможет разбудить даже крепко спящих людей и спасти жизни.