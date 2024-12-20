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В РФ арестовали фигурантку дела о контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу

ТАСС, 20 декабря. Суд арестовал предпринимательницу из Белгородской области по делу о контрабанде из Южной Америки в европейские страны более 9,5 тонны кокаина, обнаруженного в 2019 году в порту Кабо-Верде, говорится в материалах уголовного дела, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

«Избрать в отношении обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в документах. Решение вступило в законную силу.

В конце января 2019 года шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Праи по подозрению в контрабанде кокаина. Под стражу были помещены 12 россиян. В конце июля — начале августа 2019 года морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. В феврале 2020 года их осудили на длительные тюремные сроки. В марте этого года они вернулись в Россию.