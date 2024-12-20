В РФ арестовали фигурантку дела о контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу

В конце января 2019 года шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Праи по подозрению в контрабанде кокаина. Под стражу были помещены 12 россиян. В конце июля — начале августа 2019 года морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. В феврале 2020 года их осудили на длительные тюремные сроки. В марте этого года они вернулись в Россию.