Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи

«Жалобу подавали», — сказала адвокат.
Меткина уточнила, что под арестом оказалось имущество Копайгородской, а также родственников и третьих лиц. В числе арестованного — автомобили, дом матери бывшего мэра, кредитные счета и денежные средства, квартиры, а также гостиница.
Мещанский суд Москвы месяц назад отправил Копайгородскую под домашний арест. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает.
Мосгорсуд в четверг отказал адвокатам Копайгородской в отмене ей меры пресечения и назначении запрета определенных действий.
Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.