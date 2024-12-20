На Камчатке поймали радиосигнал в районе поиска самолета Ан-2

Спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».