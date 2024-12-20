ДТП в Алматы: владелец бизнеса подсчитывает убытки

Водитель Lexus LX 470 двигался по ул. Рыскулова, не доезжая до ул. Лисаковская, по невыясненным пока обстоятельствам, он не справился с управлением. Перелетев через тротуар, сбив мачту дорожного освещения и низкорослые хвойные деревья, автомобиль влетел на парковку, где врезался в припаркованный автомобиль Honda CR-V.