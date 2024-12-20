ДТП в Алматы: владелец бизнеса подсчитывает убытки

Водитель Lexus LX 470 двигался по ул. Рыскулова, не доезжая до ул. Лисаковская, по невыясненным пока обстоятельствам, он не справился с управлением. Перелетев через тротуар, сбив мачту дорожного освещения и низкорослые хвойные деревья, автомобиль влетел на парковку, где врезался в припаркованный автомобиль Honda CR-V.
От силы удара Honda CR-V отбросило в здание небольшого магазина строительных материалов.
После чего Lexus врезался в сложенные рядом паллеты со строительным блоком. Снеся несколько паллет, автомобиль опрокинулся на бок.
Прибывшая на место бригада скорой госпитализировала водителя Lexus LX 470.
Туда же приехали, по всей видимости, владельцы бизнеса. Помимо всего, они обнаружили проломленную стену в здании.
Стена оказалась вогнутой внутрь здания так, что разлетелись строительные материалы и инвентарь.
Предприниматель подсчитывает нанесенный ему ущерб от ночного визитера.