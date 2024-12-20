В СУ СКР по Омской области начали проверку по факту отравления в доме отдыха

В СУ СКР по Омской области начали доследственную проверку по факту массового отравления людей. Напомним, 18 и 19 февраля с признаками пищевого отравления в больницу попали 17 человек, среди них четверо детей. Еще 8 человек лечатся дома. Все пострадавшие — отдыхающие загородного дома отдыха в Омской области.