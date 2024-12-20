В Приморье девочка упала с высоты 2 этажа в заброшенном здании

В Уссурийске четверо подростков гуляли по территории заброшенного здания, расположенного на улице Сибирцева. Эта прогулка закончилась происшествием.
Одна девочка из четверых подростков ходила по крыше и по итогу провалилась вниз. Высота, с которой она упала, равна 2 этажам. Ребенка в возрасте 14 лет госпитализировали с различными травмами.
«Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента. Начата проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено тому, насколько полно владелец здания обеспечивает его безопасность для окружающих», — прокомментировала прокуратура Приморского края.
Напомним, что прогулки по заброшенным зданиям очень опасны, потому что они в основном находятся в аварийном состоянии. Любой неосторожный шаг может привести к трагедии. Ранее мы писали о таком опасном здании. 20 апреля 2023 года в посёлке Пластун произошло трагическое происшествие. Шестнадцатилетний подросток упал с высоты пятого этажа недостроенного здания спортивного комплекса. В результате падения ребенок получил сильные травмы.