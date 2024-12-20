В Приморье девочка упала с высоты 2 этажа в заброшенном здании

Напомним, что прогулки по заброшенным зданиям очень опасны, потому что они в основном находятся в аварийном состоянии. Любой неосторожный шаг может привести к трагедии. Ранее мы писали о таком опасном здании. 20 апреля 2023 года в посёлке Пластун произошло трагическое происшествие. Шестнадцатилетний подросток упал с высоты пятого этажа недостроенного здания спортивного комплекса. В результате падения ребенок получил сильные травмы.