Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье девочка упала с высоты 2 этажа в заброшенном здании

Прокуратура в Уссурийске организовала проверку по факту падения ребенка.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Уссурийске четверо подростков гуляли по территории заброшенного здания, расположенного на улице Сибирцева. Эта прогулка закончилась происшествием.

Одна девочка из четверых подростков ходила по крыше и по итогу провалилась вниз. Высота, с которой она упала, равна 2 этажам. Ребенка в возрасте 14 лет госпитализировали с различными травмами.

«Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента. Начата проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено тому, насколько полно владелец здания обеспечивает его безопасность для окружающих», — прокомментировала прокуратура Приморского края.

Напомним, что прогулки по заброшенным зданиям очень опасны, потому что они в основном находятся в аварийном состоянии. Любой неосторожный шаг может привести к трагедии. Ранее мы писали о таком опасном здании. 20 апреля 2023 года в посёлке Пластун произошло трагическое происшествие. Шестнадцатилетний подросток упал с высоты пятого этажа недостроенного здания спортивного комплекса. В результате падения ребенок получил сильные травмы.

несчастный случай