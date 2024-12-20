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Акима и его подчинённого оштрафовали за неуважение к суду

Акима Акжаикского района ЗКО и его подчинённого оштрафовали за неуважение к суду, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

По данным пресс-службы областного суда, во время паводков Житель Акжаикского района потерял 16 голов лошадей. Он обратился к акиму района, в отдел предпринимательства и сельского хозяйства и в акимат области с просьбой возместить материальный ущерб. Не удовлетворившись их ответами, сельчанин обратился с административным иском в специализированный межрайонный административный суд ЗКО.

«Суд обязал ответчиков в установленные сроки предоставить мотивированные отзывы на административный иск. Однако ответчики не направили мотивированные отзывы и запрашиваемые судом документы административного дела в установленный срок, в результате чего предварительное слушание по делу было отложено. Суд, изучив материалы дела, признаёт приведённые ответчиками доводы необоснованными, в действиях которых имеется явное неуважение к закону и суду».

отметили в суде.

За неисполнение требований суда акима Акжаикского района и руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района оштрафовали на 20 МРП каждого (по 73 840 тенге).