Акима и его подчинённого оштрафовали за неуважение к суду

По данным пресс-службы областного суда, во время паводков Житель Акжаикского района потерял 16 голов лошадей. Он обратился к акиму района, в отдел предпринимательства и сельского хозяйства и в акимат области с просьбой возместить материальный ущерб. Не удовлетворившись их ответами, сельчанин обратился с административным иском в специализированный межрайонный административный суд ЗКО.