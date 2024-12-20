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Наземная группировка спасателей прибыла в ближайший к посадке Ан-2 поселок

Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях.

Источник: Аргументы и факты

Наземная группировка спасателей прибыла в населенный пункт Ключи. Подробности озвучили представители управления МЧС России по Камчатскому краю.

По их словам, поселок — это ближайшее место к предполагаемой аварийной посадке Ан-2. Группа будет дальше передвигаться на технике высокой проходимости. Она осмотрит место возможного приземления самолета.

«Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях», — указано в сообщении.

Кроме того, на помощь будет направлен вертолет Ми-8 МЧС РФ. Поддержку окажет Камчатский спасательный центр ведомства. Пока все зависит от погодных условий.

На данный момент процесс поиска усложняется ливневым снегом. Порывы ветра достигают 16 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в 160 километрах от Усть-Камчатска у легкомоторного самолета Ан-2 сработал сигнал аварийной посадки. Воздушное судно перевозило груз по маршруту село Мильково — поселок Оссора.