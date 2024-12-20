В Красноярске сгорел жилой дом с баней и машиной в гараже

Другой мощный пожар случился в городе Назарово, на улице Красноармейской. Там огнем уничтожена кровля и поврежден второй этаж нежилого здания на площади 224,5 квадрата. Привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительно, виновницей произошедшего стала печь.