Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске сгорел жилой дом с баней и машиной в гараже

Пожарные рассказали о сводке ЧП в Красноярском крае за сутки.

Источник: МЧС РФ

За минувшие сутки на территории Красноярского края было потушено 17 пожаров, погибших нет — такую сводку дает ГУ МЧС России по региону.

Самый, пожалуй, крупный пожар за сутки произошел на окраине Красноярска, в частной усадьбе на улице Борисевича. Там огнем уничтожены жилой дом, баня, гараж, автомобиль «Тойота». Общая площадь возгорания — 300 квадратных метров. Спасали округу 25 человек личного состава, 8 единиц техники. Причина возгорания, по предварительным данным, — короткое замыкание электропроводки.

Другой мощный пожар случился в городе Назарово, на улице Красноармейской. Там огнем уничтожена кровля и поврежден второй этаж нежилого здания на площади 224,5 квадрата. Привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительно, виновницей произошедшего стала печь.

МЧС