Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные потушили загоревшееся кафе в Приморье

К моменту приезда пожарных горела крыша здания.

Источник: Комсомольская правда

Крыша кафе загорелась на Вокзальной в Партизанске. Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на площади около 25 квадратных метров, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Предварительная причина пожара — нарушение монтажа печной трубы. Погибших и пострадавших нет. Отметим, что за минувшие сутки это не единственный зафиксированный пожар. Всего в крае произошло 47 возгораний, 22 из которых регулировали сотрудники МЧС. В частности, люди вызывали пожарных из-за возгорания мусора и палов сухой растительности в нескольких городах региона, а также во время воспламенения деревянной постройки в Спасском районе.

Напомним, что на днях в крае горели два жилых дома и грузовик. Специалисты потушили частный жилой дом и надворные постройки на улице Теплая в Партизанске. Всего пострадала площадь около 140 квадратных метров.

пожары