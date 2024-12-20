Пожарные потушили загоревшееся кафе в Приморье

Крыша кафе загорелась на Вокзальной в Партизанске. Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на площади около 25 квадратных метров, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Предварительная причина пожара — нарушение монтажа печной трубы. Погибших и пострадавших нет. Отметим, что за минувшие сутки это не единственный зафиксированный пожар. Всего в крае произошло 47 возгораний, 22 из которых регулировали сотрудники МЧС. В частности, люди вызывали пожарных из-за возгорания мусора и палов сухой растительности в нескольких городах региона, а также во время воспламенения деревянной постройки в Спасском районе.
Напомним, что на днях в крае горели два жилых дома и грузовик. Специалисты потушили частный жилой дом и надворные постройки на улице Теплая в Партизанске. Всего пострадала площадь около 140 квадратных метров.