Пожарные потушили загоревшееся кафе в Приморье

Предварительная причина пожара — нарушение монтажа печной трубы. Погибших и пострадавших нет. Отметим, что за минувшие сутки это не единственный зафиксированный пожар. Всего в крае произошло 47 возгораний, 22 из которых регулировали сотрудники МЧС. В частности, люди вызывали пожарных из-за возгорания мусора и палов сухой растительности в нескольких городах региона, а также во время воспламенения деревянной постройки в Спасском районе.