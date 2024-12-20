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Жительница Ангарска предоставляла свою ванную зависимым в обмен на наркотики

В другие комнаты женщина «гостей» не пропускала.

Источник: ГУ МВД

19 декабря полицейские Ангарска установили, что 30-летняя местная жительница регулярно предоставляла свою жилплощадь зависимым лицам для совместного употребления наркотиков. В квартире подозреваемой были обнаружены различные предметы и приспособления для употребления наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина рассказала полицейским, что не понимала противоправности совершаемых действий. Когда сожитель уходил на работу, она пускала к себе в квартиру знакомых для употребления запрещенных веществ, а те взамен делились с ней наркотиками. Употребляли только в ванной, в другие помещения хозяйка квартиры посетителей не пропускала.

Возбуждено уголовное дело. Ангарчанке грозит до 4 лет лишения свободы.