Жительница Ангарска предоставляла свою ванную зависимым в обмен на наркотики

Женщина рассказала полицейским, что не понимала противоправности совершаемых действий. Когда сожитель уходил на работу, она пускала к себе в квартиру знакомых для употребления запрещенных веществ, а те взамен делились с ней наркотиками. Употребляли только в ванной, в другие помещения хозяйка квартиры посетителей не пропускала.