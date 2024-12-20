Причастность Курбонова к убийству Кириллова подтвердили показания потерпевших

Басманный суд Москвы 19 декабря отправил Курбонова под стражу до 17 февраля 2025 года. Представленные следствием сведения и документы суд счел убедительными, а их совокупность — достаточной для вывода о том, что обвиняемый. оставаясь на свободе, может совершать действия, направленные на воспрепятствование производству по делу. Районный суд при избрании ареста учел, что гражданин Узбекистана Курбонов ранее не судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних и троих несовершеннолетних детей, а также то обстоятельство, что ему инкриминируется преступление, отнесенное к категории особо тяжких преступлений, за которые в РФ предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, следует из материалов. Обвиняемый во время заседания в Басманном суде, которое прошло в закрытом от СМИ и публике режиме, оставил разрешение ходатайства следователя на усмотрение судьи, а его защитник возражал против ареста и просил избрать Курбонову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.