Уголовное дело возбудили после ДТП с опрокинувшимся автобусом под Кыштымом

Напомним, авария случилась 19 декабря на 69 километре автодороги Миасс — Кыштым. В снегопад водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась. По данным СУ СКР, в салоне в этот момент находились 25 детей и пятеро сопровождающих. По словам начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Кыштымский» Василия Алферова, все пассажиры в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Проверку начали и в прокуратуре. Там отметили, что проверят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения и оценят соблюдение требований к содержанию дорог.