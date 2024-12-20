Уголовное дело возбудили после ДТП с опрокинувшимся автобусом под Кыштымом

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с автобусом под Кыштымом, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Известно, что после вылета автобуса в кювет телесные повреждения разной степени тяжести получили четверо детей и один взрослый. Всем оказали медицинскую помощь, угрозы их жизням нет.
«Истребована документация, касающаяся организации перевозки несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния автобуса», — уточнили в пресс-службе СУ СКР.
Напомним, авария случилась 19 декабря на 69 километре автодороги Миасс — Кыштым. В снегопад водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась. По данным СУ СКР, в салоне в этот момент находились 25 детей и пятеро сопровождающих. По словам начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Кыштымский» Василия Алферова, все пассажиры в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Проверку начали и в прокуратуре. Там отметили, что проверят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения и оценят соблюдение требований к содержанию дорог.