Задержанный за убийство Кириллова приехал в Россию осенью

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к самокату, его привели в действие дистанционно, когда военные заходили в подъезд.