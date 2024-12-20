Задержанный за убийство Кириллова приехал в Россию осенью

Появились новые подробности в деле предполагаемого исполнителя теракта в Москве Ахмада Курбанова, во время которого погиб начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным полиции, Курманов мог приехать на территорию России этой осенью. При этом его мотивы были неизвестны.
«Предварительно установлено, что (Ахмад) Курбонов прибыл в Российскую Федерацию осенью этого года», — указал источник.
Напомним, что Курбанов на данный момент находится под арестом по решению Басманного районного суда Москвы. Его обвиняют по фактам теракта, незаконного оборота взрывных устройств, незаконного изготовления взрывных устройств. Мужчина действовал по указанию украинских спецслужб.
Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к самокату, его привели в действие дистанционно, когда военные заходили в подъезд.