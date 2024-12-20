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Число преступлений в Японии выросло впервые с 2004 года

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Число уголовных преступлений за последний год увеличилось в Японии впервые за последние 19 лет, а количество правонарушений в киберпространстве и издевательств над детьми вышло на рекордный уровень. Об этом сообщается в «Белой книге» по преступности, одобренной на заседании кабинета министров.

Источник: Reuters

За минувший год, говорится в документе, в Японии по подозрению в совершении уголовных преступлений было арестовано почти 270 тыс. человек — примерно на 20 тыс. больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Это стало первым ростом такого показателя с 2004 года.

Особенно заметен, говорится в «Белой книге», скачок преступлений, связанных со сферой компьютеров и интернета, а также случаев жестокого обращения с детьми. Их число вышло на самый высокий уровень с начала ведения такой статистики в 2000-х годах. В докладе указывается также на рост преступности среди женщин, связанной в основном с кражами, в том числе в магазинах.