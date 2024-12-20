Число преступлений в Японии выросло впервые с 2004 года

Особенно заметен, говорится в «Белой книге», скачок преступлений, связанных со сферой компьютеров и интернета, а также случаев жестокого обращения с детьми. Их число вышло на самый высокий уровень с начала ведения такой статистики в 2000-х годах. В докладе указывается также на рост преступности среди женщин, связанной в основном с кражами, в том числе в магазинах.