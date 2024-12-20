Камень из-под колёс авто разбил стекло троллейбуса в Челябинске

Сначала пассажиры предположили, что по троллейбусу кто-то мог стрелять. Однако в ГУ МВД эту версию опровергли. Полицейские изучили записи камер наблюдения и опросили сотрудников. Оказалось, что стекло повредил камень, который вылетел из-под колёс ехавшей попутно машины. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.