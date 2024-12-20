Камень из-под колёс авто разбил стекло троллейбуса в Челябинске

Инцидент случился вечером 19 декабря в районе остановки «Поликлиника» на Комсомольском проспекте. Пассажиры услышали резкий звук и увидели, как треснуло окно. Водитель остановил троллейбус и после осмотра высадил людей — повреждённое стекло могло в любой момент рассыпаться.
Сначала пассажиры предположили, что по троллейбусу кто-то мог стрелять. Однако в ГУ МВД эту версию опровергли. Полицейские изучили записи камер наблюдения и опросили сотрудников. Оказалось, что стекло повредил камень, который вылетел из-под колёс ехавшей попутно машины. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.