Областной суд продлил арест краснотурьинского паталогоанатома

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Свердловского областного суда.
Паталогоанатома обвиняют как в вымогательстве взятки в значительном размере, так и в ее получении. На сегодняшний день уголовное находится в Краснотурьинском городским суде, где рассматривается по существу.
В прошлом месяце постановлением Краснотурьинского городского суда Эль-Хатибу Хайтаму Самиру был продлен срок содержания под стражей. Предполагалось, что он будет находиться в СИЗО по 21 февраля следующего года.
Адвокат обвиняемого подал в Свердловский областной суд апелляционную жалобу, содержащую просьбу избрать своему подопечному альтернативную меру пресечения. Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и заслушав мнения оппонентов, принял решение оставить подсудимого под арестом.
Как ранее сообщалось, Свердловский областной суд изменил приговор подростку, который поджег 13-летнего приятеля. Верх-Исетский районный суд признал его виновным по п. «б», «в», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Областной суд признал несовершеннолетнего виновным в покушении на убийство.