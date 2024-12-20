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Над штатом Нью-Йорк ограничат полеты дронов

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено временно запретить полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над критически важной инфраструктурой штата Нью-Йорк. Об этом в четверг сообщила губернатор Кэти Хокул.

Источник: РИА "Новости"

«С середины ноября Нью-Йорк внимательно следит за докладами об активности дронов, и мы тесно взаимодействуем с нашими партнерами на федеральном уровне. Я неоднократно говорила с министром [внутренней безопасности Алехандро] Майоркасом, и мне только что сообщили, что он согласовал с федеральными партнерами и FAA планы объявить временные ограничения на полеты над некоторыми объектами критически важной инфраструктуры Нью-Йорка», — говорится в ее заявлении.

Губернатор отметила, что этот шаг представляет собой «исключительно меру предосторожности», и заверила, что «угрозы для этих объектов отсутствуют».

«Пока мы не заметили никаких угроз для общественной безопасности и национальной безопасности, но продолжаем пристально следить за ситуацией и призываем Конгресс одобрить законопроект, который наделит штаты и местные правоохранительные органы полномочиями и ресурсами, которые нужны им, чтобы справиться с этими развивающимися технологиями», — заключила Хокул.

Администрация США полагает, что замеченные ранее над штатами Нью-Джерси и Нью-Йорк БПЛА не представляют угрозы, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Как сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас 15 декабря, американские власти не считают, что неизвестные беспилотники применяет какое-либо другое государство. Представитель ФБР 14 декабря заявил, что Вашингтон до сих пор не установил происхождение упомянутых БПЛА.