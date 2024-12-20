Над штатом Нью-Йорк ограничат полеты дронов

«С середины ноября Нью-Йорк внимательно следит за докладами об активности дронов, и мы тесно взаимодействуем с нашими партнерами на федеральном уровне. Я неоднократно говорила с министром [внутренней безопасности Алехандро] Майоркасом, и мне только что сообщили, что он согласовал с федеральными партнерами и FAA планы объявить временные ограничения на полеты над некоторыми объектами критически важной инфраструктуры Нью-Йорка», — говорится в ее заявлении.