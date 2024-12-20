Пассажир авиарейса «Иркутск — Якутск» в воздухе получил травму черепа. Что случилось

«Предприниматель Игорь Ф. накатил ещё перед вылетом. После набора высоты алкоголь ударил в голову мужчине, и он превратился в каратэ-пацана: начал приставать к попутчикам, ругаться матом и странно себя вести. Потом он нашёл свою цель: жертвой стал мужчина, сидевший перед Игорем. Оскорбления быстро переросли в рукоприкладство: неадекват ударил соседа по голове сзади. Досталось и бортпроводникам, пытавшимся усмирить дебошира», — пишет ТГ-канал «Авиаторщина» со ссылкой на комментарий от пресс-службы авиакомпании.