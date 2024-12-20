Пассажир авиарейса «Иркутск — Якутск» в воздухе получил травму черепа. Что случилось

По данным издания, пострадавший пассажир получил черепно-мозговую травму.
«Предприниматель Игорь Ф. накатил ещё перед вылетом. После набора высоты алкоголь ударил в голову мужчине, и он превратился в каратэ-пацана: начал приставать к попутчикам, ругаться матом и странно себя вести. Потом он нашёл свою цель: жертвой стал мужчина, сидевший перед Игорем. Оскорбления быстро переросли в рукоприкладство: неадекват ударил соседа по голове сзади. Досталось и бортпроводникам, пытавшимся усмирить дебошира», — пишет ТГ-канал «Авиаторщина» со ссылкой на комментарий от пресс-службы авиакомпании.
Когда четверым крепким пассажирам удалось скрутить дебошира и заковать в наручники, он не успокоился и пытался отпинать обидчиков. Причем больше всего его почему-то раздражал именно впереди сидящий человек.
«Сидя в кресле, он пнул меня по голове. Удар был сильный. А после стюардессы пересадили меня в эконом-класс. Филиппов кричал, что у него имеются покровители в правоохранительных органах, что ему ничего не будет», — рассказал пострадавший мужчина изданию «Якутск Вечерний».
Теперь его дальнейшую судьбу будут решать правоохранители и суд — пострадавший снял побои и написал заявление в транспортную полицию.