В Самарской области произошло столкновение 2 грузовиков и легковушки

В Самарской области произошла страшная дорожная авария вечером 19 декабря. На трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, об этом сообщили в ПСС СО.
— Из-за столкновения погибла женщина-водитель легкового автомобиля «Лада Гранта». Авария произошла в Красноярском районе на 1058-м километре трассы. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, — указано в сообщении.
Сотрудники поисково-спасательного отряда по региону провели деблокировку погибшей. Спасатели напомнили о важности соблюдения правил безопасности на дорогах. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.