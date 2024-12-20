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В Самарской области произошло столкновение 2 грузовиков и легковушки

В Самарской области произошла страшная смертельная авария.

В Самарской области произошла страшная дорожная авария вечером 19 декабря. На трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, об этом сообщили в ПСС СО.

— Из-за столкновения погибла женщина-водитель легкового автомобиля «Лада Гранта». Авария произошла в Красноярском районе на 1058-м километре трассы. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, — указано в сообщении.

Сотрудники поисково-спасательного отряда по региону провели деблокировку погибшей. Спасатели напомнили о важности соблюдения правил безопасности на дорогах. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.