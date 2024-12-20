Жителя Башкирии изувечили молотком

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, во время застолья с алкоголем между мужчиной и его знакомым произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, он взял молоток и ударил им своего оппонента по голове, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил травмы в виде перелома теменной кости и ушибленной раны головы.