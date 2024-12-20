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Жителя Башкирии изувечили молотком

За это преступление перед Салаватским городским судом предстал местный житель по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета в качестве оружия».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, во время застолья с алкоголем между мужчиной и его знакомым произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, он взял молоток и ударил им своего оппонента по голове, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил травмы в виде перелома теменной кости и ушибленной раны головы.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.