Охраннику омского гипермаркета вынесли приговор из-за трат с найденной карты

Горьковский районный суд Омской области вынес приговор 66-летнему охраннику одного из гипермаркетов Омска. Как сообщает в пятницу, 20 декабря 2024 года, пресс-служба прокуратуры Омской области, мужчина признан виновным в краже с банковского счета.
"В суде установлено, что 6 сентября 2024 г. осужденному, работающему охранником в одном из гипермаркетов г. Омска, была передана банковская карта, найденная прохожим на парковке магазина.
В течение двух дней мужчина совершал покупки в этом же магазине, расплачиваясь за продукты питания и бытовую химию чужими деньгами", — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что ущерб владелице карты — жительнице Горьковского района Омской области, превысил 11 тысяч рублей. Заявляется, что обвиняемый полностью признал вменяемую ему вину, а также полностью возместил ущерб.
Суд назначил охраннику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.