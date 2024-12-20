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Охраннику омского гипермаркета вынесли приговор из-за трат с найденной карты

В Омской области вынесен приговор охраннику магазина за хищение денежных средств с потерянной банковской карты.

Источник: AP 2024

Горьковский районный суд Омской области вынес приговор 66-летнему охраннику одного из гипермаркетов Омска. Как сообщает в пятницу, 20 декабря 2024 года, пресс-служба прокуратуры Омской области, мужчина признан виновным в краже с банковского счета.

"В суде установлено, что 6 сентября 2024 г. осужденному, работающему охранником в одном из гипермаркетов г. Омска, была передана банковская карта, найденная прохожим на парковке магазина.

В течение двух дней мужчина совершал покупки в этом же магазине, расплачиваясь за продукты питания и бытовую химию чужими деньгами", — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что ущерб владелице карты — жительнице Горьковского района Омской области, превысил 11 тысяч рублей. Заявляется, что обвиняемый полностью признал вменяемую ему вину, а также полностью возместил ущерб.

Суд назначил охраннику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.