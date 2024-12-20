В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием

«В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 “квадратах”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 “квадратах”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.