В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.